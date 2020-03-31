"Юнайтед" по-прежнему собирается купить Грилиша

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему планирует приобрести полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, несмотря на выходку того в минувший уикенд.

Напомним, утром в воскресенье Грилиш устроил автомобильную аварию в пригороде Бирмингема, возвращаясь после вечеринки у друга, хотя за несколько часов до этого призывал свою аудиторию в социальных сетях сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции.



Тем не менее, утверждает Daily Mail, этот инцидент не повлиял на намерение клуба с "Олд Траффорд" приобрести 24-летнего полузащитника, который был оштрафован "вилланами" на 150 тысяч фунтов.



По информации издания, "Юнайтед" остается явным фаворитом в борьбе за Грилиша, трансферная стоимость которого может составить аж 80 миллионов фунтов, если "Астон Вилла" избежит вылета из Премьер-Лиги.



Перед принятием решения о покупке Грилиша "красные дьяволы" еще раз проанализируют дисциплинарную историю Джека, который и прежде попадал в весьма скверные ситуации.