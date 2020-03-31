Алексис Санчес вернется в "Юнайтед"
"Интер" окончательно решил, что вернет нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" по завершении аренды.
После полутора сезонов мучений на "Олд Траффорд", на эту кампанию Санчес отправился в "Интер", где выглядит довольно неплохо и стал популярной фигурой в раздевалке.
Вместе с тем этот сезон оказался омрачен для Санчеса травмами, из-за которых он провел несколько месяцев в лазарете. Разразившийся в Европе кризис, связанный с пандемией коронавируса, окончательно развеял сомнения "Интера".
Теперь, утверждает The Telegraph, 31-летний чилиец вернется в "Юнайтед", где у него остается еще два года по контракту с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю.
31.03.2020 10:00
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500!!!
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Пиздец он еще 2 года скам будет доить:)
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No, god, please no, no no, NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
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