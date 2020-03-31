"Челси" и "Тоттенхэм" претендуют на Поупа

"Тоттенхэм" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за голкипера "Бернли" и сборной Англии Ника Поупа.

Независимо от дальнейшей судьбы Кепы Аррисабалаги, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард хочет приобрести еще одного голкипера в ближайшее трансферное окно.



Недавняя ссылка Кепы в запас показала, что проблема экс-игрока "Атлетико", возможно, кроется в области психологии, поэтому Лэмпард хочет повысить конкуренцию на последнем рубеже.



Однако об укреплении позиции голкипера задумывается и "Тоттенхэм", чей первый номер Уго Льорис никак не может занести этот сезон себе в актив. Капитан сборной Франции отметился рядом грубейших ляпов и несколько недель провел в лазарете.



По информации Football.London, оба лондонских клуба устремили свой взор на 27-летнего Поупа, который вот уже два сезон подряд демонстрирует стабильно высокий уровень игры.



Ранее главный тренер "бордовых" Шон Дайч говорил, что его клуб будет бессилен оградить Ника от интереса грандов — вопрос лишь в цене.