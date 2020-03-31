Моуриньо составил символическую сборную игроков, которых он тренирвал

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал символическую сборную игроков, которых он когда-либо тренировал в своей карьере.

Моуриньо является одним из самых успешных тренеров в истории мирового футбола, а "Тоттенхэм" — уже его третий английский клуб. Помимо "шпор", Жозе также успел поработать в Премьер-Лиге с "Челси" (дважды) и "Манчестер Юнайтед".



Однако только бывшие подопечные Моуриньо по "Челси" попали в состав той символической сборной, которую Жозе составил по просьбе испанской газеты Marca.



Также в команду Моуриньо вошли игроки, с которыми ему довелось поработать в "Реале" и "Интере".



Символическая сборная Жозе Моуриньо (4-3-3): Петр Чех; Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас; Клоа Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил; Эден Азар, Криштиану Роналду, Дидье Дрогба.



