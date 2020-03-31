Моуриньо составил символическую сборную игроков, которых он тренирвал

Жозе Моуриньо и Джон Терри Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал символическую сборную игроков, которых он когда-либо тренировал в своей карьере.

Моуриньо является одним из самых успешных тренеров в истории мирового футбола, а "Тоттенхэм" — уже его третий английский клуб. Помимо "шпор", Жозе также успел поработать в Премьер-Лиге с "Челси" (дважды) и "Манчестер Юнайтед".

Однако только бывшие подопечные Моуриньо по "Челси" попали в состав той символической сборной, которую Жозе составил по просьбе испанской газеты Marca.

Также в команду Моуриньо вошли игроки, с которыми ему довелось поработать в "Реале" и "Интере".

Символическая сборная Жозе Моуриньо (4-3-3): Петр Чех; Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас; Клоа Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил; Эден Азар, Криштиану Роналду, Дидье Дрогба.

Символическая сборная Жозе Моуриньо


Метки Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 759

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 31.03.2020 08:26 # liverpool1892est
    Залупоглазый чо тут делает?

    (ответить)

  2. antiterror 31.03.2020 08:07 # antiterror
    Почти вся сборная с двух клубов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: