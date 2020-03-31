"Юнайтед" ожидает, что Погба останется

"Манчестер Юнайтед" уверен, что сохранит полузащитника Поля Погба на следующий сезон.

В этом сезоне из-за проблем с лодыжкой Погба сыграл только восемь матчей за "красных дьяволов". После появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша сложилось впечатление, что команда более не нуждается в своем самом дорогом футболисте.



Тем не менее, боссы "Юнайтед" не ожидают, что Погба покинет клуб грядущим летом, и на то есть несколько причин. Первая из них — это пандемия коронавируса, которая сильно ударила по европейскому футболу и, вероятно, помешает не одному дорогостоящему трансферу.



Испания и Италия, где базируются главные претенденты на Погба в лице "Реала" и "Ювентуса", больше других стран Европы пострадали от коронавируса.



Наконец, отдавать 100 миллионов фунтов за игрока, который почти не играл в этом сезоне и от контракта которого остается всего один год, пускай и с опцией продления на 12 месяцев, — сама по себе сомнительная затея.



Как утверждает The Independent, "дьяволы" будут рады сохранить 27-летнего француза и даже открыты к тому, чтобы окончательно помириться с игроком, который в прошлом неоднократно намекал на свое желание уйти.