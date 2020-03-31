Премьер-Лига планировала вручить кубок "Ливерпулю" 21 марта

Руководство Премьер-Лиги планировало досрочно вручить чемпионский кубок "Ливерпулю", до остановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Как известно, правила Премьер-Лиги таковы, что "Ливерпуль" мог бы получить кубок в свои руки только в последнем домашнем матче сезона, даже если бы гарантировал себе титул досрочно.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что из-за нараставшей угрозы коронавируса Премьер-Лига была готова досрочно короновать команду Юргена Клоппа, сразу после оформления чемпионства.



Сезон 2019/20 был остановлен в тот момент, когда "Ливерпулю" не хватало всего двух побед до титула. Если бы "красные" выиграли дерби у "Эвертона" 16 марта и затем одолели дома "Кристал Пэлас" 21 марта, то после окончания матча с "орлами" состоялась бы церемония награждения.



Соответствующие переговоры велись на самом высоком уровне. "Ливерпулю", возможно, даже бы разрешили провести парад по улицам города, однако стремительно распространение коронавируса нарушило все эти планы и отложило чемпионство "красных" на неопределенное время.



УЕФА и Премьер-Лига по-прежнему настроены доиграть этот сезон, даже если это придется сделать без зрителей, однако теперь "Ливерпулю" нужно запастись терпением на несколько месяцев.