Премьер-Лига планировала вручить кубок "Ливерпулю" 21 марта

Премьер-Лига Руководство Премьер-Лиги планировало досрочно вручить чемпионский кубок "Ливерпулю", до остановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Как известно, правила Премьер-Лиги таковы, что "Ливерпуль" мог бы получить кубок в свои руки только в последнем домашнем матче сезона, даже если бы гарантировал себе титул досрочно.

Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что из-за нараставшей угрозы коронавируса Премьер-Лига была готова досрочно короновать команду Юргена Клоппа, сразу после оформления чемпионства.

Сезон 2019/20 был остановлен в тот момент, когда "Ливерпулю" не хватало всего двух побед до титула. Если бы "красные" выиграли дерби у "Эвертона" 16 марта и затем одолели дома "Кристал Пэлас" 21 марта, то после окончания матча с "орлами" состоялась бы церемония награждения.

Соответствующие переговоры велись на самом высоком уровне. "Ливерпулю", возможно, даже бы разрешили провести парад по улицам города, однако стремительно распространение коронавируса нарушило все эти планы и отложило чемпионство "красных" на неопределенное время.

УЕФА и Премьер-Лига по-прежнему настроены доиграть этот сезон, даже если это придется сделать без зрителей, однако теперь "Ливерпулю" нужно запастись терпением на несколько месяцев.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2020 00:05

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  1. narcot 31.03.2020 01:21 # narcot
    Рамзан Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

    Первый свой коронавирус я убил в 16 лет

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  2. golokante 31.03.2020 01:13 # golokante
    Ладно. Просто жаль.

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  3. mc-od 31.03.2020 00:28 # mc-od
    01.03.2020 22:30 #
    liverpo0ol

    Твой Бог не в обиде шо ты предсказанием занят?

    01.03.2020 22:49 # удалить
    mc-od

    Я буддист, и у нас нет Бога в твоем понимании.)) В смысле, Бога-создателя всего и всея, как в авраамических вероучениях...

    И кстати, про предсказания.)) Может так случится, что Кубок Лиги будет единственным трофеем, разыгранным в английском футболе в сезоне 2019-2020. И его сегодня как раз уже оформили КОРОЛИ!

    Не дай Бог, конечно, но скриньте.)) Удачи миру в борьбе с корона-вирусом! Всем здоровья.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/77015/?c=1

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  4. superglor 31.03.2020 00:19 # superglor
    Я где-то новость читал что Ливерпуль может стать чемпионом через 5 дней, так что ждем.

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