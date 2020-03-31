Премьер-Лига планировала вручить кубок "Ливерпулю" 21 марта
Руководство Премьер-Лиги планировало досрочно вручить чемпионский кубок "Ливерпулю", до остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Как известно, правила Премьер-Лиги таковы, что "Ливерпуль" мог бы получить кубок в свои руки только в последнем домашнем матче сезона, даже если бы гарантировал себе титул досрочно.
Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что из-за нараставшей угрозы коронавируса Премьер-Лига была готова досрочно короновать команду Юргена Клоппа, сразу после оформления чемпионства.
Сезон 2019/20 был остановлен в тот момент, когда "Ливерпулю" не хватало всего двух побед до титула. Если бы "красные" выиграли дерби у "Эвертона" 16 марта и затем одолели дома "Кристал Пэлас" 21 марта, то после окончания матча с "орлами" состоялась бы церемония награждения.
Соответствующие переговоры велись на самом высоком уровне. "Ливерпулю", возможно, даже бы разрешили провести парад по улицам города, однако стремительно распространение коронавируса нарушило все эти планы и отложило чемпионство "красных" на неопределенное время.
УЕФА и Премьер-Лига по-прежнему настроены доиграть этот сезон, даже если это придется сделать без зрителей, однако теперь "Ливерпулю" нужно запастись терпением на несколько месяцев.
31.03.2020 00:05
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Первый свой коронавирус я убил в 16 лет
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Ладно. Просто жаль.
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01.03.2020 22:30 #
liverpo0ol
Твой Бог не в обиде шо ты предсказанием занят?
01.03.2020 22:49 # удалить
mc-od
Я буддист, и у нас нет Бога в твоем понимании.)) В смысле, Бога-создателя всего и всея, как в авраамических вероучениях...
И кстати, про предсказания.)) Может так случится, что Кубок Лиги будет единственным трофеем, разыгранным в английском футболе в сезоне 2019-2020. И его сегодня как раз уже оформили КОРОЛИ!
Не дай Бог, конечно, но скриньте.)) Удачи миру в борьбе с корона-вирусом! Всем здоровья.))
Источник: http://fapl.ru/posts/77015/?c=1
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Я где-то новость читал что Ливерпуль может стать чемпионом через 5 дней, так что ждем.
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