"Ливерпуль" имеет "нулевой интерес" к Коутиньо

"Ливерпуль" имеет "нулевой интерес" к своему бывшему полузащитнику Филиппе Коутиньо, который ищет себе клуб на следующий сезон.

Купив Коутиньо за громадные деньги у "Ливерпуля" в январе 2018, "Барселона" достаточно быстро разочаровалась в Филиппе, который этот сезон проводит в "Баварии" на правах аренды.



Уже сейчас понятно, что "Бавария" не будет покупать Коутиньо, а "Барселона" не даст Филиппе второй шанс.



Приоритетом для "Барселоны" остается продажа игрока сборной Бразилии, однако в нынешних экономических условиях сделать это будет затруднительно. Куда вероятнее, что 27-летний полузащитник снова отправится в аренду с последующим выкупом.



В надежде вернуть свою карьеру в колею Коутиньо собирается снова отправиться в Премьер-Лигу. Как утверждает Daily Mirror, Филиппе признался своим друзьям, что его уход из "Ливерпуля" был ошибкой, о которой он жалеет.



Однако "Ливерпуль" не примет Коутиньо назад. В июне Филиппе исполнится уже 28, и владельцы мерсисайдского клуба считают, что этот игрок слишком стар для столь внушительных инвестиций.



Кроме того, теперь "Ливерпуль" иначе строит свою игру, нежели на момент ухода Коутиньо, когда Филиппе играл роль первой скрипки в команде Юргена Клоппа.



Все это означает, что Коутиньо может присоединиться к одному из конкурентов "Ливерпуля" по "большой шестерке" Премьер-Лиги. Свои запросы насчет Филиппе в последние недели уже сделали "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".