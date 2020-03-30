Грилиш извинился за нарушение режима самоизоляции
Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш заявил, что глубоко сожалеет о нарушении режима самоизоляции.
Напомним, сегодня стало известно, что Грилиш устроил автомобильную аварию в утренние часы воскресенья, возвращаясь с вечеринки у друга.
Примечательно, что лишь за считанные часы до этого инцидента Джек записал видео для своих подписчиков в социальных сетях с призывом сидеть дома, дабы помочь борьбе с коронавирусом. Теперь английский полузащитник раскаивается и надеется на прощение.
"Всем привет. Я просто хочу записать короткое видео, чтобы сказать, насколько глубоко мне стыдно после случившегося на выходных".
"Я знаю, что каждому тяжело так долго сидеть взаперти, но мне просто позвонил друг и попросил навестить его, а я по глупости согласился".
"Я не хочу, чтобы кто-либо повторял мою ошибку. Я правда хочу сидеть дома и следовать правилам, как нас о том просят".
"Я знаю наверняка, что буду придерживаться этого в обозримом будущем, и я призываю каждого делать то же самое, как я уже говорил".
"Надеюсь, каждый примет мои извинения, и мы сможем двигаться дальше. Надеюсь, в обозримом будущем, когда все это успокоится, все мы снова сможем радоваться жизни", — сообщил Грилиш в видеообращении.
30.03.2020 22:00
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В великой и могучей получил бы штраф на 15 косарей.
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дети таких долбоебов становятся гаражными безвизами
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Эх Гриша...теперь после этого только в зоопарк скамовский идти
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Алкаш...сегодня опять поедет тусить...
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