Грилиш извинился за нарушение режима самоизоляции

Джек Грилиш Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш заявил, что глубоко сожалеет о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, сегодня стало известно, что Грилиш устроил автомобильную аварию в утренние часы воскресенья, возвращаясь с вечеринки у друга.

Примечательно, что лишь за считанные часы до этого инцидента Джек записал видео для своих подписчиков в социальных сетях с призывом сидеть дома, дабы помочь борьбе с коронавирусом. Теперь английский полузащитник раскаивается и надеется на прощение.

"Всем привет. Я просто хочу записать короткое видео, чтобы сказать, насколько глубоко мне стыдно после случившегося на выходных".

"Я знаю, что каждому тяжело так долго сидеть взаперти, но мне просто позвонил друг и попросил навестить его, а я по глупости согласился".

"Я не хочу, чтобы кто-либо повторял мою ошибку. Я правда хочу сидеть дома и следовать правилам, как нас о том просят".

"Я знаю наверняка, что буду придерживаться этого в обозримом будущем, и я призываю каждого делать то же самое, как я уже говорил".

"Надеюсь, каждый примет мои извинения, и мы сможем двигаться дальше. Надеюсь, в обозримом будущем, когда все это успокоится, все мы снова сможем радоваться жизни", — сообщил Грилиш в видеообращении.


Метки Астон Вилла, Грилиш, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 625

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  1. brown-ale 30.03.2020 22:38 # brown-ale
    В великой и могучей получил бы штраф на 15 косарей.

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  2. gormartin 30.03.2020 22:33 # gormartin
    дети таких долбоебов становятся гаражными безвизами

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  3. liverpool1892est 30.03.2020 22:20 # liverpool1892est
    Эх Гриша...теперь после этого только в зоопарк скамовский идти

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  4. chelsealondon 30.03.2020 22:13 # chelsealondon
    Алкаш...сегодня опять поедет тусить...

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