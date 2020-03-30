Грилиш извинился за нарушение режима самоизоляции

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш заявил, что глубоко сожалеет о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, сегодня стало известно, что Грилиш устроил автомобильную аварию в утренние часы воскресенья, возвращаясь с вечеринки у друга.



Примечательно, что лишь за считанные часы до этого инцидента Джек записал видео для своих подписчиков в социальных сетях с призывом сидеть дома, дабы помочь борьбе с коронавирусом. Теперь английский полузащитник раскаивается и надеется на прощение.



"Всем привет. Я просто хочу записать короткое видео, чтобы сказать, насколько глубоко мне стыдно после случившегося на выходных".



"Я знаю, что каждому тяжело так долго сидеть взаперти, но мне просто позвонил друг и попросил навестить его, а я по глупости согласился".



"Я не хочу, чтобы кто-либо повторял мою ошибку. Я правда хочу сидеть дома и следовать правилам, как нас о том просят".



"Я знаю наверняка, что буду придерживаться этого в обозримом будущем, и я призываю каждого делать то же самое, как я уже говорил".



"Надеюсь, каждый примет мои извинения, и мы сможем двигаться дальше. Надеюсь, в обозримом будущем, когда все это успокоится, все мы снова сможем радоваться жизни", — сообщил Грилиш в видеообращении.