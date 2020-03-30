Рэднапп: "Мане сделан из гранита"

Садио Мане Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп объяснил, почему нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заслуживает награду лучшему игроку этого сезона.

До остановки этого сезона Мане успел наколотить 14 мячей в рамках Премьер-Лиги, а также проявить себя в качестве командного игрока — семь результативных передач.

Рэднапп восхищается игрой 27-летнего сенегальца и считает, что тот полностью заслуживает всю ту похвалу, которую получает сейчас.

"Когда они купили его у "Саутгемптона", некоторые были удивлены, но он играет просто невероятным образом".

"Он сделан из гранита. Он так силен. Он блестяще играет в воздухе, он как никто другой открывается на дальней штанге, а также может завершать атаки сам обеими ногами".

"Он просто феноменальный игрок, он великолепно чувствует себя в этой команде, где он получает мяч позади центрального нападающего. В каждом матче он выглядит абсолютной машиной. Он выцарапывает голы и забивает голы-шедевры. Ему все равно, как забивать, и это выделяет его над остальными", — сообщил Рэднапп Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мане, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2020 21:00

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  1. chebrec 30.03.2020 21:34 # chebrec
    Мане сделан из гранита джаки
    Ехехехехехехехе

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  2. liverbro 30.03.2020 21:17 # liverbro
    Манэ монстр,планета негодуэ,кожан иблан,безмозг дигрод

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  3. martingor 30.03.2020 21:04 # martingor
    Мане-гранит
    Безвиз-гавно
    Весь мир-гараж
    Ливерпуль -чемпион

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