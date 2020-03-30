Рэднапп: "Мане сделан из гранита"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп объяснил, почему нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заслуживает награду лучшему игроку этого сезона.

До остановки этого сезона Мане успел наколотить 14 мячей в рамках Премьер-Лиги, а также проявить себя в качестве командного игрока — семь результативных передач.



Рэднапп восхищается игрой 27-летнего сенегальца и считает, что тот полностью заслуживает всю ту похвалу, которую получает сейчас.



"Когда они купили его у "Саутгемптона", некоторые были удивлены, но он играет просто невероятным образом".



"Он сделан из гранита. Он так силен. Он блестяще играет в воздухе, он как никто другой открывается на дальней штанге, а также может завершать атаки сам обеими ногами".



"Он просто феноменальный игрок, он великолепно чувствует себя в этой команде, где он получает мяч позади центрального нападающего. В каждом матче он выглядит абсолютной машиной. Он выцарапывает голы и забивает голы-шедевры. Ему все равно, как забивать, и это выделяет его над остальными", — сообщил Рэднапп Sky Sports.