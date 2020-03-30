Виллиан открыт к переходу в другой клуб Премьер-Лиги

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что хочет остаться в Премьер-Лиге, даже если не договорится со своим нынешним клубом о новом контракте.

Ранее в марте Виллиан поведал, что его переговоры с "Челси" о продлении истекающего в конце июня контракта находятся в тупике. Клуб предлагает сделку на два года, игрок хочет на три.



Согласно слухам, интерес к 31-летнему бразильцу уже проявили "Арсенал" и "Тоттенхэм", и для Виллиана переход в другой лондонский клуб не исключен.



"Мое желание заключается в том, чтобы остаться в Премьер-Лиге, но я не исключаю, что буду играть в другой лиге. Я собираюсь закончить сезон, а там посмотрим".



"Каждый спрашивает меня насчет возвращения в "Коринтианс". Конечно, я привязан к этому клубу, я присоединился к ним, когда мне было девять, и я ушел в 18. Большую часть своей карьеры я провел там, я обзавелся множеством друзей там".



"Но сегодня я не помышляю о возвращении туда. Моя цель — продолжить играть в Европе. Я чувствую, что я на пике сегодня. К чему-то мы приходим с годами, и у меня есть ощущение, что сейчас моя карьера достигла пика", — сообщил Виллиан ESPN.