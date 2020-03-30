Рэшфорд приблизился к возвращению на поле

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд приблизился к возвращению в строй после обнадеживающих результатов углубленного обследования.

Напомним, лучший бомбардир "красных дьяволов" в этом сезоне находится вне игры с 15 января, когда в матче против "Вулверхэмптона" он получил двойной стрессовый перелом спины.



Лишь в минувшую субботу 22-летний Рэшфорд сообщил Sky Sports, что чувствует себя "в 10 раз лучше", чем две-три недели назад, а сегодня это подтвердили медики.



"Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Маркусу Рэшфорду было разрешено перейти к следующему шагу в своей программе реабилитации после обнадеживающих результатов последнего обследования", — гласит заявление клуба с "Олд Траффорд".



Добавим, что в этом сезоне Маркус забил 19 голов в 31 матче за свой клуб и сборную Англии. Предполагается, что нападающий будет готов вернуться на поле, когда остановленный коронавирусом сезон будет возобновлен.