"Арсенал" лидирует в борьбе за Смоллинга

"Арсенал" стал главным претендентом на защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, который этот сезон проводит на правах аренды в "Роме".

Смоллинг очень ярко выглядел в этом сезоне, пока тот не был остановлен из-за пандемии коронавируса, и открыто рассуждал насчет того, чтобы заключить постоянный контракт с "Ромой".



Однако после того, как Италия окунулась в глубочайший кризис из-за коронавируса, 30-летний англичанин пересмотрел свои планы на будущее и теперь ради блага своей семьи хочет вернуться на родину.



Как сообщает итальянская газета Corriere dello Sport, Крис уже отдал соответствующее указание своему агенту, и это делает "Арсенал" фаворитом в борьбе за опытного защитника.



Перестройка линии обороны является одним из приоритетов для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на ближайшее трансферное окно, потому что ни Давид Луис, ни Шкодран Мустафи, ни Сократис Папастатопулос не демонстрируют должного уровня надежности в этом сезоне.



При этом возвращение Смоллинга в "Юнайтед" маловероятно. Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер предпочитает использовать в качестве пары центральных защитников Харри Магуайра и Виктора Линделефа, а на подхвате имеет Эрика Байи и Акселя Туанзебе.