УЕФА обсудит концовку сезона, контракты, трансферы

УЕФА В среду УЕФА проведет видеоконференцию со своими 55 членами, чтобы прояснить ситуацию с концовкой этого сезона.

Национальные чемпионаты и еврокубки, напомним, были остановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее в марте УЕФА даже отложил Евро-2020 на один год и назвал 30 июня как ориентировочную дату для завершения клубного сезона.

Однако ситуация с коронавирусом во многих странах, включая Италию и Испанию, остается крайне тяжелой, и там пока невозможно представить, когда можно будет снова играть футбольные матчи.

30 июня было выбрано неслучайно, потому что в конце первого летнего месяца истекают контракты игроков и арендные соглашения. Продление сезона за пределы июня сопряжено со множеством проблем.

Возможные решения этих и других проблем УЕФА и собирается обсудить с национальными ассоциациями в среду, 1 апреля, о чем было объявлено сегодня. Еще один важный вопрос на повестке дня — сроки ближайшего трансферного окна.


Метки УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2020 17:00

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  1. brown-ale 30.03.2020 17:14 # brown-ale
    Ливерпульцы нервно замерли.

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  2. scauzer11 30.03.2020 17:09 # scauzer11
    55 членов, этож сколько там дармоедов))

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  3. thierryhenry14 30.03.2020 17:00 # thierryhenry14
    Долго, долго

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