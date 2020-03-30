УЕФА обсудит концовку сезона, контракты, трансферы

В среду УЕФА проведет видеоконференцию со своими 55 членами, чтобы прояснить ситуацию с концовкой этого сезона.

Национальные чемпионаты и еврокубки, напомним, были остановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее в марте УЕФА даже отложил Евро-2020 на один год и назвал 30 июня как ориентировочную дату для завершения клубного сезона.



Однако ситуация с коронавирусом во многих странах, включая Италию и Испанию, остается крайне тяжелой, и там пока невозможно представить, когда можно будет снова играть футбольные матчи.



30 июня было выбрано неслучайно, потому что в конце первого летнего месяца истекают контракты игроков и арендные соглашения. Продление сезона за пределы июня сопряжено со множеством проблем.



Возможные решения этих и других проблем УЕФА и собирается обсудить с национальными ассоциациями в среду, 1 апреля, о чем было объявлено сегодня. Еще один важный вопрос на повестке дня — сроки ближайшего трансферного окна.