МЮ не собирается просить игроков о снижении зарплат

"Манчестер Юнайтед" уверен, что клубу не придется снижать зарплаты игроков в связи с пандемией коронавируса.

На прошлой неделе стало известно, что Премьер-Лига, Футбольная Лига и Ассоциация профессиональных футболистов ведут переговоры о коллективном решении насчет снижения зарплат, дабы минимизировать ущерб от коронавируса.



Снижение зарплат игроков уже вовсю происходит в Европе и составляет от 20 до 70 процентов, однако на "Олд Траффорд" уверены, что их клуб достаточно крепко стоит на ногах, чтобы не просить футболистов об этом, утверждает ESPN.



У "красных дьяволов" есть около 25 глобальных партнеров, включая Chevrolet, Adidas, AON и Kohler, а также ряд региональных спонсоров, от которых клуб ежегодно получает свыше 200 миллионов фунтов.



Более уязвимыми в условиях пандемии коронавируса оказались те клубы, основные доходы которых связаны с проведением матчей и телевизионными трансляциями, но "Юнайтед" зарабатывает на этом только половину своих денег.



Тем не менее, финансово "дьяволы" не заинтересованы в том, чтобы этот сезон был окончательно остановлен. "Юнайтед" предстоит сыграть 11 матчей в Премьер-Лиге, а также продолжить путь в Кубке Англии и Лиге Европы, а это достаточно серьезные деньги.