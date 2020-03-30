Бензема сравнил себя с Жиру

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что его соотечественник Оливье Жиру из "Челси" и в подметки ему не годится.

Бензема не играет за сборную Франции с Евро-2016, до этого забив 27 голов в 81 матче за свою страну.



Пользуясь недоступностью Карима, Жиру наколотил 39 голов в 93 матчах и теперь является третьим лучшим бомбардиром французской сборной всех времен. Однако Бензема не сомневается, кто из них двоих лучше.



"Вам не нужно путать болид "Формулы-1" с машинкой для картинга, и я еще добр. Следующий вопрос. Я больше не буду говорить о нем (Жиру). Я лишь знаю, что я — это болид "Формулы-1".



"У него своя карьера, он делает, что хочет, и забивает голы, которые хочет. Он в своем углу, я в своем. Я не думаю о нем. Если мы говорим об игровом стиле, то он хорошо подходит сборной Франции", — сообщил Бензема в инстаграме.