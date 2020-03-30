Бензема сравнил себя с Жиру

Карим Бензема и Оливье Жиру Французский нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что его соотечественник Оливье Жиру из "Челси" и в подметки ему не годится.

Бензема не играет за сборную Франции с Евро-2016, до этого забив 27 голов в 81 матче за свою страну.

Пользуясь недоступностью Карима, Жиру наколотил 39 голов в 93 матчах и теперь является третьим лучшим бомбардиром французской сборной всех времен. Однако Бензема не сомневается, кто из них двоих лучше.

"Вам не нужно путать болид "Формулы-1" с машинкой для картинга, и я еще добр. Следующий вопрос. Я больше не буду говорить о нем (Жиру). Я лишь знаю, что я — это болид "Формулы-1".

"У него своя карьера, он делает, что хочет, и забивает голы, которые хочет. Он в своем углу, я в своем. Я не думаю о нем. Если мы говорим об игровом стиле, то он хорошо подходит сборной Франции", — сообщил Бензема в инстаграме.


Метки Бензема, Жиру, Реал, сборная Франции, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1815

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wilegend 30.03.2020 17:16 # wilegend
    оба фирмино

    (ответить)

  2. manutd-20champ 30.03.2020 16:48 # manutd-20champ
    оба деревья, если честно.

    (ответить)

  3. h22o 30.03.2020 15:27 # h22o
    оба хороши в подыгрыше, как ЦН и то и то такое себе..

    (ответить)

  4. kanonir1441 30.03.2020 15:23 # kanonir1441
    Где твой титул чемпиона мира,Карим?

    (ответить)

  5. easports 30.03.2020 15:06 # easports
    Подгорел.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: