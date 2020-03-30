Мендеш рассказал, почему Роналду выбрал МЮ, а не "Арсенал"

Жорже Мендеш, агент нападающего Криштиану Роналду, рассказал, почему в свое время его клиент отверг интерес "Арсенала" и перешел в "Манчестер Юнайтед".

За 22 года работы в "Арсенале" Арсен Венгер рассказал не одну байку о том, как он был близок к покупке того или иного игрока топ-уровня. В их число входит и Роналду, который и сам говорил, что едва не присоединился к "канонирам" летом 2003.



По словам Мендеша, ключевым фактором в решении Роналду в пользу "Юнайтед" стала персона экс-главного тренера "красных дьяволов" сэра Алекса Фергюсона, который сильнее хотел Криштиану и смог предоставить гарантии игрового времени.



"Я всегда считал, что в конечном счете тренер — это самый важный компонент любого трансфера. Криштиану Роналду является идеальным примером этого. Каждый клуб хотел его заполучить, но все они хотели, чтобы он сразу же вернулся в "Спортинг" на сезон аренды".



"Единственным человеком, который оказался готов сразу его взять в то время, был сэр Алекс Фергюсон, и я не сомневался, что это лучший вариант".



"Без каких-либо колебаний, я решил, что "Манчестер Юнайтед" — идеальный клуб для него", — цитирует Мендеша The Independent.



Добавим, что Роналду забил 118 голов в 292 матчах за "Юнайтед", а спустя шесть лет ушел в "Реал" за рекордные для мирового футбола на тот момент 80 млн. фунтов.