Санчо "неофициально подтвердил", что переходит в МЮ

Джейдон Санчо Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо "неофициально подтвердил", что перейдет в "Манчестер Юнайтед" в ближайшее трансферное окно.

В этом сезоне Бундеслиги Санчо забил 14 голов и отдал 15 результативных передач, и в Дортмунде уже смирились с тем, что летом Джейдон уйдет в один из топ-клубов.

20-летнего игрока сборной Англии сватают в "Челси", "Ливерпуль", "Реал" и "Баварию", однако Irish Independent утверждает, что экс-юниор "Манчестер Сити" уже принял решение о своем будущем.

Ожидается, что "Юнайтед" заплатит за Санчо 130 миллионов евро (116 млн. фунтов), причем 15 процентами от этой суммы "Боруссия" будет обязана поделиться с "Сити" как с бывшим клубом Джейдона.

Сам Санчо получит на "Олд Траффорд" контракт, который позволит ему уже через пару лет получать 400 тыс. фунтов в неделю.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2153

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 30.03.2020 14:30 # scauzer11
    а завтра сосед сестры друга рабочего на стадионе, сообщит, что он ему сказал, что хочет в шестьнольси))

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  2. slash-lfc 30.03.2020 14:12 # slash-lfc
    Но ведь он игрок Прое6алси((

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  3. mancunia-planet 30.03.2020 13:52 # mancunia-planet
    Это Манчестер Юнайтед!

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  4. farot 30.03.2020 13:45 # farot
    400 кусков. Скамы решили окончательно угробить раздевалку?

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  5. mikkiynwa 30.03.2020 13:37 # mikkiynwa
    Пенсов обоссали, красиво

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  6. ganinilyha 30.03.2020 13:04 # ganinilyha
    0 пруфов, проехали

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  7. papka-legend 30.03.2020 13:02 # papka-legend
    Минус Джеймс значит

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