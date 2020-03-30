Санчо "неофициально подтвердил", что переходит в МЮ
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо "неофициально подтвердил", что перейдет в "Манчестер Юнайтед" в ближайшее трансферное окно.
В этом сезоне Бундеслиги Санчо забил 14 голов и отдал 15 результативных передач, и в Дортмунде уже смирились с тем, что летом Джейдон уйдет в один из топ-клубов.
20-летнего игрока сборной Англии сватают в "Челси", "Ливерпуль", "Реал" и "Баварию", однако Irish Independent утверждает, что экс-юниор "Манчестер Сити" уже принял решение о своем будущем.
Ожидается, что "Юнайтед" заплатит за Санчо 130 миллионов евро (116 млн. фунтов), причем 15 процентами от этой суммы "Боруссия" будет обязана поделиться с "Сити" как с бывшим клубом Джейдона.
Сам Санчо получит на "Олд Траффорд" контракт, который позволит ему уже через пару лет получать 400 тыс. фунтов в неделю.
30.03.2020 13:00
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а завтра сосед сестры друга рабочего на стадионе, сообщит, что он ему сказал, что хочет в шестьнольси))
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Но ведь он игрок Прое6алси((
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Это Манчестер Юнайтед!
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Минус Джеймс значит
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