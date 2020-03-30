"Ньюкасл" приблизился к смене владельца

Суверенный фонд Саудовской Аравии совершил прорыв в переговорах о покупке "Ньюкасла" стоимостью 340 миллионов фунтов.

Напомним, впервые о намерении инвесторов из Саудовской Аравии купить клуб с "Сент-Джеймс Парк" у Майка Эшли стало известно еще в январе. Затем эти разговоры утихли, однако процесс не остановился.



Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund of Saudi Arabia) уже официально обратился к Премьер-Лиге, уведомив о своем намерении приобрести 80 процентов акций "Ньюкасла".



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, еще по 10 процентов акций достанется фонду PCP Capital Аманды Стейвли и инвестиционной компании Reuben Brothers братьев Рубенов, второй богатейшей семьи Великобритании.



Контакт PIF с Премьер-Лигой состоялся на несколько дней назад. Поскольку в данный момент главная забота для футбольных чиновников — это ситуация с коронавирусом, у них может уйти до месяца, чтобы одобрить смену владельца "сорок".