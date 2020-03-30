Кейн уверен, что побьет рекорд Руни

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что он сможет отобрать у Уэйна Руни звание лучшего бомбардира сборной Англии всех времен.

В период с 2003 по 2018 год Руни забил 53 гола за сборную Англии, тогда как Кейн сейчас может похвастать 32 мячами за национальную команду.

При этом средняя результативность Харри значительно выше — свои 32 мяча он забил в 45 матчах. Уэйн в своих первых 45 матчах за национальную команду отличился только 14 раз.

26-летний Кейн уверен, что он покорит рекорд экс-игрока "Манчестер Юнайтед", если не случится какого-либо форс-мажора.

"Глядя на это сейчас, я буду расстроен, если не достигну его цифр. Я уверенный в себе парень. Если я продолжу играть за сборную Англии следующие 10 лет, я определенно хотел бы побить этот рекорд. Я уверен, что смогу сделать это, если останусь в форме и буду здоров", — цитирует Руни Daily Mail.


Метки Кейн, рекорды, Руни, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 30.03.2020 10:37 # vyrentz
    Ничего, перепишешь пару голов, делов-то

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  2. liverpool1892est 30.03.2020 10:19 # liverpool1892est
    Кейн пока только 26 гола забил в 41 матче

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