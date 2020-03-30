Ширер считает, что Агуэро лучше, чем Анри

Легенда английского футбола Алан Ширер объяснил, почему считает Серхио Агуэро более классным нападающим , чем Тьерри Анри, блиставший в составе "Арсенала".

С 260 голами Ширер и по сей день остается лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен, тогда как Агуэро идет на четвертом месте (180), оторвавшись уже на пять мячей от Анри.



В совместном подкасте с Яном Райтом и Гари Линекером Ширер не согласился с коллегами по микрофону и объяснил, почему он котирует Агуэро выше, чем легенду "Арсенала".



"Сейчас Агуэро приближается к своему 32-летию, но он по-прежнему забивает голы слева, справа и по центру. Знаю, он выступает за великолепную команду, но — 180 голов в 260 матчах! И посмотрите, что он выиграл".



"Я обожаю их обоих. Тьерри был другим. Сейчас роль форварда слегка изменилась".



"Сейчас не так уж много центральных нападающих. Неизменным остается лишь то, что ты должен забивать голы, и они оба — не только отличные бомбардиры, но и авторы отличных голов", — цитирует Ширера Daily Mail.