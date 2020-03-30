Пети: "Фернандеш делает то, что должен был делать Погба"

Экс-игрок "Арсенала" Эмманюэль Пети заявил, что полузащитник Бруну Фернандеш дал "Манчестер Юнайтед" то, чего ожидали от Поля Погба.

Присоединившись к "красным дьяволам" в январе, Фернандеш быстро утвердился в качестве ключевого игрока и лидера команды Оле Гуннара Сульшера.



Бруну забил три гола и отдал четыре результативные передачи, а "Юнайтед" нарастил свою беспроигрышную серию до 11 матчей во всех турнирах.



По мнению Пети, Фернандеш фактически взвалил на себя обязанности Погба, однако Эмманюэль не спешит списывать своего соотечественника со счетов.



"Фернандеш оказал огромное влияние на игру команды. Прошло каких-то два месяца, а его можно назвать однозначно лучшей зимней покупкой. Он так сильно на них повлиял — такое впечатление, что он в клубе уже шесть лет".



"Он изменил характер внутри раздевалки. Этого сложно добиться, особенно когда ты приходишь в команду в январе".



"Поль Погба должен был делать это в "Манчестер Юнайтед". Именно от него ожидали проявления этих лидерских качеств на поле".



"Однако мне не терпится увидеть их вместе на поле. Я хочу посмотреть, смогут ли они сработаться друг с другом, но я практически уверен, что они сработаются", — сообщил Пети Daily Mirrror.