"Юнайтед" уверен в приобретении Сауля

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса за рекордные для своего клуба 135 миллионов фунтов.

Укрепление центра поля является одним из приоритетов для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гунара Сульшера на ближайшее трансферное окно, учитывая неопределенную ситуацию с будущим Поля Погба и тот факт, что летом Неманье Матичу исполнится уже 32.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" уже готовится к жизни без Поля Погба, который будет доступен для трансфера за 100 млн. фунтов, и вовсю наводит справки насчет Ньигеса.



Ранее в этом месяце скауты клуба с "Олд Траффорд" просматривали Сауля в матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" на "Энфилде". Тогда 25-летний испанец помог команде Диего Симеоне выбить из турнира его действующих победителей.



Упомянутая выше сумма в 135 млн. фунтов прописана в контракте Ньигеса с "Атлетико" в качестве отступных. Таким образом, заключение сделки упирается в согласие Сауля, и на "Олд Траффорд" уверены, что игрок захочет к ним перейти.