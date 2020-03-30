Премьер-Лига может доиграть сезон в "стиле Чемпионата Мира"
Премьер-Лига разрабатывает план по проведению оставшихся матчей сезона 2019/20 в "стиле Чемпионата Мира".
В данный момент английский футбольный сезон остановлен до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса, однако шансы на то, что с наступлением мая кампания возобновится, невелики.
Футбольные власти вынуждены готовиться ко всем возможным сценариям, потому что никто не может предсказать, как будет развиваться пандемия.
Вместе с тем над Премьер-Лигой как дамоклов меч висит телевизионный контракт — отмена оставшихся матчей и признание сезона недействительным грозили бы клубам колоссальным экономическим ущербом.
Учитывая интересы телевидения, Премьер-Лига разрабатывает план, согласно которому оставшиеся 92 матча будут сыграны в течение июня и июля по особому сценарию, сообщает The Independent.
Планируется, что все команды будут изолированы на территории региона Мидлендс и Лондона, фактически устроив сборы — но совсем не тренировочные, а боевые.
Съехавшись в одно место, команды смогли бы избавить себя от множества логистических проблем и в более интенсивном темпе сыграть матчи — по примеру, как это бывает на Чемпионатах Мира.
Каждая команда разобьет свой лагерь, где будет действовать режим карантина. Рефери, работники клубов и обслуживающий персонал также будут находиться под особым контролем.
При этом сетку вещания составят таким образом, что матчи Премьер-Лиги будут играться каждый день. Фактически это будет марафон футбола, "телевизионное мегасобытие".
The Independent добавляет, что прямо сейчас этот сценарий не является приоритетным. Вероятнее, что оставшиеся матчи просто будут сыграны без зрителей — к этому все больше склоняются сами футболисты, беспокоясь за свое здоровье и здоровье своих близких, хотя еще недавно идея играть на пустых стадионах не была популярной.
30.03.2020 06:00
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Похуй . Лищь возобновили
Жобавок, когда все на карантине футбол самое то
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Сборище тупых идиотов,уже всем и так понятно,что нужно проводить оставшиеся матчи без зрителей
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Дайте ливерпукам особый трофей в виде ПочтиЧемпикНоНихуяНеЧемпик и начнём по новой
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да Заканчивайте уже сезон. Как будто в июне пандемия прям резко пропадёт. Это все будет постепенно.
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Наш старый стадион Стамфор Бридж не выдержит такой темп, протестую
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Лучше обнулить и все
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было бы интересно)
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