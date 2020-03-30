Мата видит в Сульшере ДНК "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что видит в своем главном тренере Оле Гуннаре Сульшере ДНК "красных дьяволов".
На днях Сульшер отметил первую годовщину с момента подписания постоянного контракта. Когда Оле Гуннар заступал на тренерский мостик "Юнайтед" в декабре 2018, то рассматривался исключительно как временная фигура.
По словам Маты, игроки команды сразу же воодушевились, когда узнали, что руководство приглашает автора победного для "дьяволов" гола в финале Лиги Чемпионов 1999 года.
"Конечно, я слышал много всего о нем как об игроке. А также о том его голе, о многих голах".
"У нас состоялось командное собрание, и нам сказали: "Слушайте, к нам придет Оле. Он позаботится о вас до конца сезона. Он придет из норвежского "Мольде".
"Когда он взялся за работу, ты сразу мог увидеть позитивную энергию и ДНК "Манчестер Юнайтед" в нем".
"Он знал каждого, он ощущался как настоящий фанат "Манчестер Юнайтед", он радовался и улыбался, а также был полон энергии. Так продолжается до сих пор. Поэтому мы поддерживаем его, и я думаю, это признак того, что мы движемся в правильном направлении", — сообщил Мата официальному веб-сайту "Юнайтед".
30.03.2020 00:05
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5 Манчестер Юнайтед 29 45
ДНКасты
Источник: http://fapl.ru/posts/77580/?c=1
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Ну для скама это норма, там регулярно друг в друге днк оставляют.
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