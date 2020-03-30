Мата видит в Сульшере ДНК "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что видит в своем главном тренере Оле Гуннаре Сульшере ДНК "красных дьяволов".

На днях Сульшер отметил первую годовщину с момента подписания постоянного контракта. Когда Оле Гуннар заступал на тренерский мостик "Юнайтед" в декабре 2018, то рассматривался исключительно как временная фигура.



По словам Маты, игроки команды сразу же воодушевились, когда узнали, что руководство приглашает автора победного для "дьяволов" гола в финале Лиги Чемпионов 1999 года.



"Конечно, я слышал много всего о нем как об игроке. А также о том его голе, о многих голах".



"У нас состоялось командное собрание, и нам сказали: "Слушайте, к нам придет Оле. Он позаботится о вас до конца сезона. Он придет из норвежского "Мольде".



"Когда он взялся за работу, ты сразу мог увидеть позитивную энергию и ДНК "Манчестер Юнайтед" в нем".



"Он знал каждого, он ощущался как настоящий фанат "Манчестер Юнайтед", он радовался и улыбался, а также был полон энергии. Так продолжается до сих пор. Поэтому мы поддерживаем его, и я думаю, это признак того, что мы движемся в правильном направлении", — сообщил Мата официальному веб-сайту "Юнайтед".