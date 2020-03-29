Сунесс критикует Погба за несерьезный настрой

Легенда "Ливерпуля" и эксперт Sky Sports Грэм Сунесс обрушился с критикой на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

За годы работы в медиа Сунесс превратился в одного из жесточайших критиков Погба, регулярно упрекая Поля за недостаточный профессионализм.



В своей колонке в The Times Грэм в очередной раз набросился на Поля и заявив, что был бы счастлив противостоять на футбольном поле игроку с таким несерьезным настроем.



"У Погба есть абсолютно все, чтобы быть игроком топ-уровня: отличные физические данные, потрясающая техника. Но его отношение к игре является полярным относительно того, что было у меня".



"Он выходит на поле с единственной мыслью в своей голове: "Я собираюсь показать каждому, насколько я умен, и я буду главной звездой шоу сегодня".



"Меня же учили, что настрой должен быть таким: "Выйди и работой упорнее, чем парень, которому ты противостоишь, а там посмотрим". Сыграть против него было бы абсолютным пустяком для меня", — сообщил Сунесс.