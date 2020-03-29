Сунесс критикует Погба за несерьезный настрой

Поль Погба Легенда "Ливерпуля" и эксперт Sky Sports Грэм Сунесс обрушился с критикой на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

За годы работы в медиа Сунесс превратился в одного из жесточайших критиков Погба, регулярно упрекая Поля за недостаточный профессионализм.

В своей колонке в The Times Грэм в очередной раз набросился на Поля и заявив, что был бы счастлив противостоять на футбольном поле игроку с таким несерьезным настроем.

"У Погба есть абсолютно все, чтобы быть игроком топ-уровня: отличные физические данные, потрясающая техника. Но его отношение к игре является полярным относительно того, что было у меня".

"Он выходит на поле с единственной мыслью в своей голове: "Я собираюсь показать каждому, насколько я умен, и я буду главной звездой шоу сегодня".

"Меня же учили, что настрой должен быть таким: "Выйди и работой упорнее, чем парень, которому ты противостоишь, а там посмотрим". Сыграть против него было бы абсолютным пустяком для меня", — сообщил Сунесс.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сунесс

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2020 23:00

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  1. liver4ever 29.03.2020 23:38 # liver4ever
    Футбола нет, можно хоть огня подлить) Да это лазаретный ЧСВ нигга, гнать его надо)

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