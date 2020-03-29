Гюндоган: "Было бы справедливо отдать титул "Ливерпуль"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что было бы справедливо отдать титул "Ливерпулю", если этот сезон не будет доигран.

Сезон Премьер-Лиги 2019/20 был остановлен в тот момент, когда "Ливерпуль" нарастил свой отрыв от ближайшего преследователя до 25 очков и приблизился на расстояние в две победы к долгожданному титулу.



В последнее время все громче призывы аннулировать сезон, однако Гюндогану кажется, что это вызвало бы раскол мнений. Илкай считает, что "красные" в любом случае сделали достаточно для чемпионского звания.



"Как бы я отнесся к тому, чтобы присудить титул "Ливерпулю", не проводя оставшиеся матчи? На мой взгляд, это было бы нормально, да. Являясь спортсменом, ты должен быть справедливым".



"Есть разные мнения насчет того, стоит аннулировать сезон или нет. Для клубов, которые провели очень хороший сезон, это не было бы приятно".



"С другой стороны, клубам, которые выступают не так хорошо и которым грозит вылет, это, возможно, было бы на руку", — сообщил Гюндоган ZDF.