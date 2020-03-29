Кейн призывает аннулировать сезон, если доиграть его не удастся
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что этот сезон нужно аннулировать, если доиграть его к концу июня не удастся.
В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен до 30 апреля, как минимум. Вызванная пандемией пауза, как ожидается, будет продлена.
Однако Кейн понимает, что у всего есть предел, и если эта пауза слишком затянется, то встанет вопрос о целесообразности проведения оставшихся матчей.
"Я знаю, что Премьер-Лига собирается сделать все возможное, чтобы доиграть сезон. Они изучат все потенциальные сценарии".
"Лично я чувствую, что мы должны постараться доиграть сезон, но должен быть момент, когда мы скажем довольно".
"Возможно, нам придется признать, что доиграть сезон не удастся. Я не вижу чересчур большой выгоды, если мы будем играть в июле и августе, отодвигая старт следующего сезона. Я не знаю, какие переговоры на этот счет ведутся и какие последствия в плане финансов могут быть для клубов".
"Точка зрения игроков такова, что мы должны постараться доиграть сезон, однако нужно определить лимит времени для этого. На мой взгляд, это должен быть конец июня".
"Если мы не доиграем сезон к концу июня, мы должны изучить все имеющиеся варианты и подумать о следующем сезоне, иначе мы получим эффект домино на следующий сезон, Евро, а затем и на Чемпионат Мира 2022 года", — сообщил Кейн Sky Sports.
29.03.2020 21:00
Просмотров: 798
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какой эффект домино? календарь более плотный будет, вестимо, мож таки подвижки с ссаными переигровками намутят. травмату, типа Кейна, такие расклады, ясен, не по нраву. лишние нагрузки и риски ктож любит.
(ответить)
Как же раздражают эти мрази, которые говорят об аннулировании сезона в Англии. Дайте кубок Ливерпулю и аннулируйтесь нах все
(ответить)
Правильно говорит! Если не доиграют, нужно аннулировать!
(ответить)
все знают как кукарекали бы лузерные отбросы если их команда шла вне зоны лч
(ответить)
Лишний гол за язык не прилюсуют, тем более Эриксона нет
(ответить)
И переписать все его голы - на следующий сезон.
(ответить)
а у него оказывается есть мозг
(ответить)
Предложи еще отдать титул ТТХ, а золотую бутсу тебе. Жалкие клубишки что вх, что ттх. Сезон не смогли затащить игрой, так стараются аннулировать его.
(ответить)
Все верно говорит! Кейн - лучший нападающий в мире, и это не оспоримый факт!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий