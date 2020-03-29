Кейн призывает аннулировать сезон, если доиграть его не удастся

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что этот сезон нужно аннулировать, если доиграть его к концу июня не удастся.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен до 30 апреля, как минимум. Вызванная пандемией пауза, как ожидается, будет продлена.



Однако Кейн понимает, что у всего есть предел, и если эта пауза слишком затянется, то встанет вопрос о целесообразности проведения оставшихся матчей.



"Я знаю, что Премьер-Лига собирается сделать все возможное, чтобы доиграть сезон. Они изучат все потенциальные сценарии".



"Лично я чувствую, что мы должны постараться доиграть сезон, но должен быть момент, когда мы скажем довольно".



"Возможно, нам придется признать, что доиграть сезон не удастся. Я не вижу чересчур большой выгоды, если мы будем играть в июле и августе, отодвигая старт следующего сезона. Я не знаю, какие переговоры на этот счет ведутся и какие последствия в плане финансов могут быть для клубов".



"Точка зрения игроков такова, что мы должны постараться доиграть сезон, однако нужно определить лимит времени для этого. На мой взгляд, это должен быть конец июня".



"Если мы не доиграем сезон к концу июня, мы должны изучить все имеющиеся варианты и подумать о следующем сезоне, иначе мы получим эффект домино на следующий сезон, Евро, а затем и на Чемпионат Мира 2022 года", — сообщил Кейн Sky Sports.