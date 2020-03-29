Кейн допускает свой уход из "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн подтвердил, что допускает свой уход из клуба грядущим летом.

Кейн присоединился к "шпорам" в 2004 году как юниор, а за первую команду дебютировал в 2011. За это время Харри вырос в игрока топ-уровня, но до сих пор не завоевал никаких командных наград.



Согласно слухам, 26-летний англичанин всерьез помышляет об отъезде из Северного Лондона по окончании сезона, и Кейн это косвенно подтверждает.



"Меня много об этом спрашивают. Это одна из тех вещей, когда ты не можешь сказать да или нет. Я люблю "Тоттенхэм". Если я не буду чувствовать что мы как команда прогрессируем или движемся в правильном направлении, я не буду оставаться на одном месте просто так", — сообщил Кейн в социальных сетях.