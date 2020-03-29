Йович может заменить Обамеянга в "Арсенале"

"Арсенал" обратил внимание на нападающего "Реала" Луку Йовича как на возможную замену для своего капитана Пьер-Эмерика Обмеянга.

В данный момент у Обамеянга остается всего один полный год по действующему контракту, а шансы на новую сделку призрачны — "канониры" рискуют остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон и не в состоянии удовлетворить аппетиты Пьер-Эмерика по зарплате.



Все идет к тому, что в ближайшее трансферное окно "Арсенал" будет вынужден продать 30-летнего габонца, забившего 20 голов в этом сезоне во всех соревнованиях.



Как утверждает Daily Mirror, лондонский клуб уже присмотрел Йовича на замену Обамеянгу. Лука провалил свой дебютный сезон в "Реале" и, как ожидается, будет доступен для трансфера летом за 50 миллионов фунтов.



Добавим, среди прочих претендентов на 22-летнего серба, забившего 27 голов за "Айнтрахт" в прошлом сезоне, называются "Челси" и "Тоттенхэм".