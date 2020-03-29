"Тоттенхэм" позволил Бергвейну и Сону покинуть Англию

"Тоттенхэм" разрешил Стивену Бергвейну и Сон Хен Мину улететь в свои родные страны, несмотря на пандемию коронавируса.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен до 30 апреля, однако ожидается, что в скором времени эта пауза будет продлена.



По слухам, многие клубы Премьер-Лиги уже рекомендовали своим игрокам остановить тренировки и отдохнуть, не ожидая возобновления сезона в следующем месяце.



Более того, в скором времени ситуация с коронавирусом может заставить Великобританию закрыть свои границы. Пока этого не произошло, Бергвейн и Сон покинули Туманный Альбион.



Как сообщает Sky Sports, Бергвейн улетел в Голландию, готовясь стать отцом, тогда как Сон вернулся в Южную Корею по обстоятельствам личного характера.



Добавим, ранее главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо говорит, что не ожидает увидеть обоих игроков на футбольном поле до окончания сезона. Однако вынужденная пауза дает Бергвейну и Сону возможность залечить свои травмы и помочь команде в оставшихся матчах.