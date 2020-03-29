"Боруссия" не снизит цену за Санчо

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что его клуб не будет стоять на пути у Джейдона Санчо, но одновременно не собирается снижать цену за вингера в связи с пандемией коронавируса.

Бушующая в Европе инфекция непременно окажется свое влияние на ближайшие трансферное окно. Многие денежные переходы могут не состояться ввиду возникших у клубов финансовых проблем.



Однако "Боруссия" по-прежнему оценивает Санчо в 100-120 миллионов фунтов. Если какой-либо клуб сделает соответствующее предложение, а сам Джейдон выразит желание уйти, сделка будет возможна.



"Ты всегда должен уважать желание игроков".



"Еще до коронавируса мы говорили, что наш наиболее предпочтительный вариант заключается в том, чтобы Джейдон остался с нами".



"Я могу сказать, что даже очень богатые клубы, несмотря на нынешний кризис, осознают, что мы не будем с ними торговаться. Мы никого не продадим ниже их стоимости", — сообщил Ватцке Bild.