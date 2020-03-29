"Реал" потребовал у МЮ 448 млн. фунтов за Вальверде

Федерико Вальверде "Реал" ошеломил "Манчестер Юнайтед", назвав английскому клубу цену в 448 миллионов фунтов за полузащитника Федерико Вальверде.

Вальверде очень ярко проводит этот сезон, хотя по-прежнему не имеет твердого места в стартовом составе команды Зинедина Зидана.

Своей игрой 21-летний уругваец привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Юнайтед", для которого укрепление центра поля является одним из приоритетов на ближайшее трансферное окно.

Однако испанское издание Sport утверждает, что "Реал" дал четко понять "Юнайтед" о нежелании продавать Вальверде. Если Федерико и покинет "Сантьяго Бернабеу", то только за отступные по своему контракту в размере 448 млн. фунтов.

Добавим, что в это сезоне Ла Лиги Вальверде, которого по стилю игры часто сравнивают со Стивеном Джеррардом, забил два гола и отдал четыре результативных передачи при 14 выходах в старте.


Метки Вальверде, Манчестер Юнайтед, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. danmancunian 29.03.2020 17:07 # danmancunian
    Бухой что-ли статью публиковал? Хоть бы перечитывали материал перед публикацией. Сколько уже "кривых" постов было на фапле, с корявым переводом, и с полным бредом в тексте. И всё никак не дойдёт до горе админов, что нужно лишь вдумчиво перечитать текст.

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  2. vertigo-92 29.03.2020 16:56 # vertigo-92
    Учитывая, что пенсы в статье никак не упоминаются, назвать ошибку со "Стемфорд Бридж" опечаткой никак язык не повернется, а значит админы настолько обднищали, что решили байтить на такие тупые якобы фейлы

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  3. chelsiukpro 29.03.2020 16:36 # chelsiukpro
    Парень хорош нет слов! Реал не продаст талантище...

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  4. liverbro 29.03.2020 16:19 # liverbro
    Вы хоть читаете,что пишите?глаза в кулак возьмите

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  5. kanoniru-poker 29.03.2020 16:05 # kanoniru-poker
    Ебнутые.

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  6. mendieta 29.03.2020 16:05 # mendieta
    Давно ли Реал переехал на Стэмфорд Бридж?

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