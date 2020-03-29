"Реал" потребовал у МЮ 448 млн. фунтов за Вальверде

"Реал" ошеломил "Манчестер Юнайтед", назвав английскому клубу цену в 448 миллионов фунтов за полузащитника Федерико Вальверде.

Вальверде очень ярко проводит этот сезон, хотя по-прежнему не имеет твердого места в стартовом составе команды Зинедина Зидана.



Своей игрой 21-летний уругваец привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Юнайтед", для которого укрепление центра поля является одним из приоритетов на ближайшее трансферное окно.



Однако испанское издание Sport утверждает, что "Реал" дал четко понять "Юнайтед" о нежелании продавать Вальверде. Если Федерико и покинет "Сантьяго Бернабеу", то только за отступные по своему контракту в размере 448 млн. фунтов.



Добавим, что в это сезоне Ла Лиги Вальверде, которого по стилю игры часто сравнивают со Стивеном Джеррардом, забил два гола и отдал четыре результативных передачи при 14 выходах в старте.