"Реал" потребовал у МЮ 448 млн. фунтов за Вальверде
"Реал" ошеломил "Манчестер Юнайтед", назвав английскому клубу цену в 448 миллионов фунтов за полузащитника Федерико Вальверде.
Вальверде очень ярко проводит этот сезон, хотя по-прежнему не имеет твердого места в стартовом составе команды Зинедина Зидана.
Своей игрой 21-летний уругваец привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Юнайтед", для которого укрепление центра поля является одним из приоритетов на ближайшее трансферное окно.
Однако испанское издание Sport утверждает, что "Реал" дал четко понять "Юнайтед" о нежелании продавать Вальверде. Если Федерико и покинет "Сантьяго Бернабеу", то только за отступные по своему контракту в размере 448 млн. фунтов.
Добавим, что в это сезоне Ла Лиги Вальверде, которого по стилю игры часто сравнивают со Стивеном Джеррардом, забил два гола и отдал четыре результативных передачи при 14 выходах в старте.
29.03.2020 16:00
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Последние комментарии:
Бухой что-ли статью публиковал? Хоть бы перечитывали материал перед публикацией. Сколько уже "кривых" постов было на фапле, с корявым переводом, и с полным бредом в тексте. И всё никак не дойдёт до горе админов, что нужно лишь вдумчиво перечитать текст.
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Учитывая, что пенсы в статье никак не упоминаются, назвать ошибку со "Стемфорд Бридж" опечаткой никак язык не повернется, а значит админы настолько обднищали, что решили байтить на такие тупые якобы фейлы
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Парень хорош нет слов! Реал не продаст талантище...
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Вы хоть читаете,что пишите?глаза в кулак возьмите
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Ебнутые.
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Давно ли Реал переехал на Стэмфорд Бридж?
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