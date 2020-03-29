"Сити" составил шорт-лист на роль премника Гвардиолы
Руководство "Манчестер Сити" составило шорт-лист на замену своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле.
Напомним, действующий контракт Гвардиолы истекает в конце следующего сезона. Ранее Хосеп делал противоречивые намеки насчет того, продлит ли он свое пребывание на "Этихад".
Как утверждает The Athletic, директора "Сити" Ферран Сориано и Чики Бегиристайн уже начали готовиться к возможному уходу каталонского тренера.
Учитывая уникальный стиль Гвардиолы, Сориано и Бегиристайн считают, что в мире есть только три-шесть тренеров, которые бы смогли продолжить дело Хосепа.
Издание называет лишь одно имя из этого списка. Речь идет о бывшем полузащитнике "Сити" и "Арсенала" Патрике Виейра, который успел поработать в структуре клуба, тренировал "Нью-Йорк Сити", а сейчас трудится в "Ницце".
29.03.2020 14:00
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За Ливерпулем повторяют. Наши тоже задолго до ухода начали готовиться. И честно сказать наши преемники выглядят лучше пока.
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Конечно конечно... или Артету
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