Гетце получил совет перейти в "Эвертон" или "Вест Хэм"

Легенда дортмундской "Боруссии" и "Баварии" Михаэль Румменигге рекомендовал атакующему полузащитнику Марио Гетце перейти в "Эвертон" или "Вест Хэм".

Гетце стал автором единственного гола за сборную Германии в финале Чемпионата Мира 2014 года, на тот момент считаясь одним из ярчайших молодых игроков Европы.



Однако Гетце не смог оправдать тех надежд, которые на него возлагали. Не заиграв в "Баварии", в 2016 году Марио вернулся в дортмундскую "Боруссию", с которой его контракт истекает грядущим летом. По мнению Румменигге, 27-летнему полузащитнику нужно сменить обстановку.



"Думаю, он мог бы перейти в клуб вроде "Эвертона" или "Вест Хэма". Или какой-нибудь итальянский клуб из середины таблицы".



"В Бундеслиге ему бы подошли менхенгладбахская "Боруссия" или "Байер". Надеюсь, он избавится от давления и обретет себя, но прямо сейчас я сомневаюсь насчет этого".



"Ему нужно что-нибудь изменить. Он растерял свою скорость и должен изменить свою игру. Может быть, стать больше плеймейкером, а не нападающим".



"Он должен оставить все эти социальные сети в стороне и целиком сосредоточиться на спорте. Порой я вижу его в инстаграме и удивляюсь, футболист он или актер", — сообщил Румменигге Sportbuzzer.