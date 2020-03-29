"Челси" надеется перехватить Беллингема

"Челси" пытается увести вундеркинда "Бирмингема" Джуда Беллингема из под носа у "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" считается фаворитом в борьбе за Беллингема, который в свои 16 лет является основным игроком команды Чемпионшипа. Недавно родители Джуда даже побывали на тренировочной базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.



Однако Daily Mail стало известно, что "Челси" прикладывает усилия, чтобы перехватить Беллингема. Еще на прошлой неделе "синие" вели переговоры с представителями английского полузащитника.



Беллингем сможет заключить профессиональный контракт, когда ему исполнится 17 в июне. Таким образом, у Джуда есть еще несколько месяцев, чтобы определиться с клубом.



Помимо "Челси" и "Юнайтед", заполучить Беллингема также хотят дортмундская "Боруссия" и "Бавария".