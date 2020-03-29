Жиру назвал четыре клуба, которые хотели его в январе

Нападающий "Челси" Оливье Жиру назвал четыре клуба, которые пытались его купить в январе.

В первой половине этого сезона Жиру был игроком глубокого запаса "Челси". Из-за опасений остаться вне заявки сборной Франции на Евро-2020 Оливье отчаянно хотел уйти со "Стэмфорд Бридж" в январе.



По словам Оливье, в зимнее окно у него были варианты с "Интером", "Лацио", "Тоттенхэмом" и "Лионом", однако из этого ничего не вышло, потому что "синие" не смогли обзавестись другим нападающим.



"В январе я уже не представлял себя в "Челси". Я видел сложные шесть месяцев впереди, если останусь. Поэтому я так жаждал смены обстановки. Я пытался уйти в январе. Все было согласовано, но в конце концов "Челси" не захотел меня отпускать".



"Я мог уйти только при условии, что они найдут мне замену. Я сохранял надежду уйти до 31 января".



"Каждый знает, что спортивный проект "Интера" был наиболее интересен для меня. Помимо них, "Лацио" и "Тоттенхэм" пытались заполучить меня".



"В какой-то момент мне нужно было решить, где я хочу играть. Я разговаривал по телефону с Конте, который знает меня по "Челси", и это виделось преимуществом для меня. Вдобавок "Интер" выступает в Лиге Чемпионов. У них отличный клуб. "Лацио" в свою очередь пыталось сделать все возможное, даже направив своих представителей в Лондон, но сделка была заблокирована".



"Также я разговаривал с президентом "Лиона", который проявил интерес ко мне, но я сказал ему, что "Интер" — мой приоритет", — сообщил Жиру Telefoot.