"Челси" обратился насчет Хакими

"Челси" сделал запрос относительно крайнего защитника "Реала" Ашрафа Хакими, который сейчас проводит второй подряд сезон в дортмундской "Боруссии" на правах аренды.

21-летний Хакими является воспитанником "Реала", но до отъезда из Мадрида толком себя не проявлял — своим прогрессом Ашраф в основном обязан "Боруссии", где он вырос в одного из лучших игроков Бундеслиги.



Аренда Хакими истекает в конце этого сезона и не предусматривает опции выкупа, и уже несколько клубов обозначили свой интерес к игроку сборной Марокко.



Как утверждает Daily Mirror, среди этих клубов находится и "Челси". "Синих" привлекает то, что Ашраф способен сыграть на обоих флангах обороны и в качестве вингера.



Добавим, что в Мадриде у Хакими, который забил семь голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах этого сезона за "Боруссию", есть контракт до июня 2022 с отступными в 50 миллионов фунтов.