Каррагер рассказал, почему Моуриньо не получил работу в "Ливерпуле"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, почему в 2014 году мерсисайдский клуб отказался от назначения Жозе Моуриньо на должность главного тренера.

Едва выиграв Лигу Чемпионов с "Порту", Моуриньо оказался на радаре у "Ливерпуля" и "Челси". В тот момент "красные" искали замену Жерару Улье, однако Каррагер и его партнеры по команде выступили против кандидатуры Жозе, предпочтя тому Рафаэля Бенитеса.



"Когда Жерар Улье лишился своей работы, (исполнительный директор) Рик Пэрри провел собеседование с Рафой Бенитесом. Он держал в курсе опытных игроков и также упоминал Жозе Моуриньо в разговорах с нами".



"Я гораздо больше знал о Рафе Бенитесе и о его достижениях, потому что он из испанского футбола. Кроме того, клуб уже значительно продвинулся в переговорах с ним".



"Насчет Жозе Моуриньо у меня было ощущение, что он не может быть главным тренером "Ливерпуля" — просто из-за того, как он ведет себя временами".



"Взять хотя бы его забег у бровки на "Олд Траффорд" (когда "Порту" играл с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов). То было замечательно, но у нашего клуба и некоторых игроков было ощущение, что это не совсем в стиле "Ливерпуля".



"Поэтому я всегда думал, что мы назначим Рафу, потому что он ведет себя немного сдержаннее", — сообщил Каррагер в подкасте Sky Sports.