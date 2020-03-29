Клопп считает, что сыграть ответный матч с "Атлетико" было преступлением

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался своему коллеге Карло Анчелотти из "Эвертона", что проведение ответного матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" на "Энфилде" было "преступлением".

Напомним, 11 марта "красные" потерпели домашнее поражение 2:3 от "Атлетико" и покинули Лигу Чемпионов со стадии 1/8 финала.

Тот матч был одним из последних перед остановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса. Уже тогда некоторые игры были отложены, а другие проходили без зрителей.

Клопп остался возмущен тем, что УЕФА и британские власти позволили "Ливерпулю" и "Атлетико" сыграть при переполненных трибунах, несмотря на более чем реальную угрозу подхватить COVID-19.

"Я разговаривал с Клоппом несколько дней назад. Он сказал мне, что проведение матча "Ливерпуль" — "Атлетико" было преступлением, и я думаю, он прав", — сообщил Анчелотти Corriere dello Sport.


Метки Анчелотти, Атлетико, Клопп, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1520

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 29.03.2020 09:22 # ray-black
    Если бы Ливер прошел дальше, то молчало бы насекомое как ни в чем не бывало. Следущее будет на тему отмены результата преступного матча?

    (ответить)

  2. fc-oil 29.03.2020 08:54 # fc-oil
    Судя по фото, рот Клоппа все еще готов поработать.

    (ответить)

  3. januzaj00 29.03.2020 08:09 # januzaj00
    Преступлением будет продолжить АПЛ, двуличная ты клопповская мразь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: