Клопп считает, что сыграть ответный матч с "Атлетико" было преступлением
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался своему коллеге Карло Анчелотти из "Эвертона", что проведение ответного матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" на "Энфилде" было "преступлением".
Напомним, 11 марта "красные" потерпели домашнее поражение 2:3 от "Атлетико" и покинули Лигу Чемпионов со стадии 1/8 финала.
Тот матч был одним из последних перед остановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса. Уже тогда некоторые игры были отложены, а другие проходили без зрителей.
Клопп остался возмущен тем, что УЕФА и британские власти позволили "Ливерпулю" и "Атлетико" сыграть при переполненных трибунах, несмотря на более чем реальную угрозу подхватить COVID-19.
"Я разговаривал с Клоппом несколько дней назад. Он сказал мне, что проведение матча "Ливерпуль" — "Атлетико" было преступлением, и я думаю, он прав", — сообщил Анчелотти Corriere dello Sport.
29.03.2020 08:00
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Если бы Ливер прошел дальше, то молчало бы насекомое как ни в чем не бывало. Следущее будет на тему отмены результата преступного матча?
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Судя по фото, рот Клоппа все еще готов поработать.
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Преступлением будет продолжить АПЛ, двуличная ты клопповская мразь
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