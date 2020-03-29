Невилл предложил антикризисный план из пяти пунктов

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл озвучил план из пяти пунктов, как доиграть этот сезон и преодолеть последствия пандемии коронавируса.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен до 30 апреля, однако почти наверняка эта пауза будет продлена.



Каждой из команд остается провести по девять или 10 матчей, и Невилл предлагает сделать это в считанные дни, когда пандемия закончится, и играть в футбол будет безопасно.



Если в этом будет необходимость, старт следующего сезона нужно перенести, а само расписание — уплотнить. В этом заключается второй пункт плана, озвученного Невиллом в твиттере.



Далее Гари предлагает открыть трансферное окно с мая и на весь сезон 2020/21, дабы дать клубам возможность перераспределить деньги между теми, у которого они есть, и теми, кто в них нуждается.



Ввиду неопределенных сроков продления сезона 2019/20, может потребоваться продление контрактов игроков, и помощь в этом должна оказать ФИФА.



В завершение Невилл считает, что Премьер-Лига должна оказать финансовую поддержку клубам из низших дивизионов, потому что многие из них рискуют оказаться на грани банкротства.



"Ничего из этого не сработает в реальности. Никто не хочет бесконечно видеть по три матча за неделю своей команды с риском травм для игроков. Единственное решение — аннулировать этот сезон и начать его заново, когда будет возможно. Сочувствую "Ливерпулю", "Лидсу" и им подобным, но их ситуация не имеет значения, учитывая масштабы кризиса", — возразил своему коллеге по студии Sky Sports Пол Мерсон.