"Севилья" может предложить 28 млн. фунтов за Шакири
"Севилья" собирается сделать предложение о покупке вингера "Ливерпуля" Джердана Шакири, за которого была установлена цена в 28 миллионов фунтов.
В этом сезоне Шакири сыграл лишь 256 минут за "красных" и перенес несколько травм. Джердан находится на обочине планов главного тренера Юргена Клоппа и, как ожидается, покинет "Энфилд" летом.
Как сообщает Football Insider, ссылаясь на осведомленный источник, интерес к Шакири существовал еще в январе, однако "Ливерпуль" не пожелал отпускать Джердана в аренду.
Вместе с тем игрок сборной Швейцарии поговорил со спортивным директором "Ливерпуля" Майклом Эдвардсом и получил гарантии того, что "красные" отпустят Шакири летом, если получат в качестве компенсации 28 млн. фунтов.
Теперь свое предложение насчет 28-летнего вингера, который также интересен "Роме" и московскому ЦСКА, собирается выдвинуть "Севилья".
Продажа Шакири за указанную сумму позволит "Ливерпулю" с лихвой отбить свои инвестиции в игрока — летом 2018 сами "красные" купили Джердана у "Стоука" за 13 млн. фунтов.
29.03.2020 00:05
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28 за ЭТО?
лол. Утятина лютая
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так в Испании же есть уже свой Месси
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