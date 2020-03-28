Грининг советует МЮ купить Грилиша, а не Мэддисона

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джонатан Грининг посоветовал "красным дьяволам" купить Джека Грилиша из "Астон Виллы", а не Джеймса Мэддисона из "Лестера".

И Грилиш, и Мэддисон находятся на радаре у клуба с "Олд Траффорд" в преддверии открытия летнего трансферного окна.



Однако Грининг призывает учитывать тот факт, что с недавних пор "Юнайтед" обзавелся Бруну Фернандешем, наиболее подходящим партнером для которого Джонатан считает именно Грилиша.



"На протяжении последних месяцев ходят разговоры о том, что "Юнайтед" купит Грилиша или Мэддисона".



"Лично я бы предпочел Джека Грилиша. Мэддисон — очень хороший игрок, он супертехничен, он может созидать, у него отличный пас на любую дистанцию, и он замечательно исполняет стандарты".



"В то же время Джек Грилиш является тем игроком, который может делать разницу. Он может обыгрывать оппонентов, он может прорываться вперед с мячом и отдавать завершающий пас. У него есть эта твердость характера и целеустремленность, а также он не любит проигрывать".



"Возможно, Мэддисон слишком похож на Фернандеша, тогда как Джек Грилиш дал бы команде нечто другое. Он может находить пространство, он одним движением может убрать двух-трех оппонентов".



"Учитывая текущий подбор игроков в "Юнайтед", Грилиш подошел бы команде лучше, чем Мэддисон, на мой взгляд", — сообщил Грининг Metro.