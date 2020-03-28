Чеферин опасается, что этот сезон будет потерян

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что этот сезон, возможно, будет потерян, если возобновить его не удастся к концу июня.

Ранее в марте УЕФА на один год отложил Евро-2020, создав условия для завершения клубного сезона грядущим летом.



Однако возобновление матчей по-прежнему зависит от ситуации с коронавирусом в Европе, и Чеферин не исключает худшего сценария.



"Никто не знает, когда пандемия закончится. У нас есть план A, B и C: возобновить сезон в середине мая, в июне или в конце июня".



"Если мы не сможем сделать ничего из этого, тогда сезон, наверное, будет потерян. В таком случае также будет вероятность, что мы завершим сезон к началу следующего, а следующий начнется чуть позже".



"Мы находимся в контакте с лигами, клубами, у нас есть рабочая группа, и мы ищем лучшее решение для всех. Как и все остальные области, мы должны подождать", — сообщил Чеферин итальянской газете La Repubblica.