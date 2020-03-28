"Челси" подтвердил, что у клуба не будет нового стадиона

"Челси" официально подтвердил, что не будет продлевать истекающее в конце этого месяца разрешение на строительство нового стадиона.

В начале 2017 года "синие" получили разрешение на строительство нового просторного стадиона на месте 41-тысячного "Стэмфорд Бридж", однако уж в мае 2018 проект был заморожен.



Ту заморозку клуб объяснял "неблагоприятным инвестиционным климатом", хотя формальной причиной стало возникшее напряжение в отношениях британский властей и владельца "Челси" Романа Абрамовича, которого обязали объяснить происхождение своего капитала для продления визы.



Болельщики лондонского клуба до последнего надеялись, что проект стоимостью 1 миллиард фунтов будет реанимирован, однако сегодня "Челси" подтвердил, что не будет ничего предпринимать в связи с истекающим 31 марта разрешением на строительство.



"Мы вернемся к изучению имеющихся у нас вариантов насчет нового стадиона, если экономическая ситуация улучшится", — гласит заявление "Челси".