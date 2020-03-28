"Челси" подтвердил, что у клуба не будет нового стадиона
"Челси" официально подтвердил, что не будет продлевать истекающее в конце этого месяца разрешение на строительство нового стадиона.
В начале 2017 года "синие" получили разрешение на строительство нового просторного стадиона на месте 41-тысячного "Стэмфорд Бридж", однако уж в мае 2018 проект был заморожен.
Ту заморозку клуб объяснял "неблагоприятным инвестиционным климатом", хотя формальной причиной стало возникшее напряжение в отношениях британский властей и владельца "Челси" Романа Абрамовича, которого обязали объяснить происхождение своего капитала для продления визы.
Болельщики лондонского клуба до последнего надеялись, что проект стоимостью 1 миллиард фунтов будет реанимирован, однако сегодня "Челси" подтвердил, что не будет ничего предпринимать в связи с истекающим 31 марта разрешением на строительство.
"Мы вернемся к изучению имеющихся у нас вариантов насчет нового стадиона, если экономическая ситуация улучшится", — гласит заявление "Челси".
28.03.2020 21:00
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Пинсы - они же ористократы, глиномесы и просто самый желтый клуб всея АПЛ.
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бизнес кар)
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старая помойка СБ скоро развалится. Не повезло Шолсе
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почти
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Англы... чтотс этих полудурков взять... клуб годами вливал сотни милионов в налоговую систему , а они залупились
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