"Челси" подтвердил, что у клуба не будет нового стадиона

Новый стадион Челси "Челси" официально подтвердил, что не будет продлевать истекающее в конце этого месяца разрешение на строительство нового стадиона.

В начале 2017 года "синие" получили разрешение на строительство нового просторного стадиона на месте 41-тысячного "Стэмфорд Бридж", однако уж в мае 2018 проект был заморожен.

Ту заморозку клуб объяснял "неблагоприятным инвестиционным климатом", хотя формальной причиной стало возникшее напряжение в отношениях британский властей и владельца "Челси" Романа Абрамовича, которого обязали объяснить происхождение своего капитала для продления визы.

Болельщики лондонского клуба до последнего надеялись, что проект стоимостью 1 миллиард фунтов будет реанимирован, однако сегодня "Челси" подтвердил, что не будет ничего предпринимать в связи с истекающим 31 марта разрешением на строительство.

"Мы вернемся к изучению имеющихся у нас вариантов насчет нового стадиона, если экономическая ситуация улучшится", — гласит заявление "Челси".


Метки стадионы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. dexter 28.03.2020 21:39 # dexter
    Пинсы - они же ористократы, глиномесы и просто самый желтый клуб всея АПЛ.

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  2. vertigo-92 28.03.2020 21:20 # vertigo-92
    бизнес кар)

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  3. ibe 28.03.2020 21:07 # ibe
    старая помойка СБ скоро развалится. Не повезло Шолсе

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  4. unclearness 28.03.2020 21:07 # unclearness
    почти

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  5. bes-ter 28.03.2020 21:04 # bes-ter
    Англы... чтотс этих полудурков взять... клуб годами вливал сотни милионов в налоговую систему , а они залупились

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