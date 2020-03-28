Сезон Премьер-Лиги планируется завершить в июле
FA и Премьер-Лига предварительно договорились завершить сезон в июле, доиграв оставшиеся матчи без зрителей.
Напомним, в данный момент английский футбольный сезон остановлен до 30 апреля, однако надежда на то, что в мае матчи возобновятся, весьма призрачна.
В данный момент сложно предсказать, как будет развиваться пандемия коронавируса, однако вполне очевидно, что никто не решится играть в футбол, пока не минует угроза здоровью игроков, персонала и их семей, как минимум.
Как сообщает Football.London в эксклюзивном материале, сегодня состоялось очередное совещание между Премьер-Лигой, Ассоциацией и британскими властями. Вместе они наметили план доиграть оставшиеся матчи за четыре-шесть недель.
Предварительный план состоит в том, что сезон 2019/20 завершится в июле, причем оставшиеся матчи пройдут на пустых стадионах. После небольшой передышки команды начнут кампанию 2020/21.
Тем временем, как передает The Guardian, в ожидании продления паузы клубы Премьер-Лиги готовы рекомендовать своим игрокам закончить индивидуальные тренировки — формально футболисты будут отправлены в отпуск, который они проведут в четырех стенах.
28.03.2020 20:00
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>формально футболисты будут отправлены в отпуск, который они проведут в четырех стенах
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