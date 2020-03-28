"Бавария" не отпустит Алабу в "Сити"

"Бавария" опровергла слухи о том, что защитник Давид Алаба может стать разменной монетой в сделке по переезду вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в Мюнхен.

Накануне в английской прессе появились слухи о том, что "Бавария" готовится возобновить интерес к Сане и предложит за своего соотечественника 50 миллионов фунтов плюс Алабу.



Однако председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге поспешил выступить с опровержением и заверил, что Алаба не покинет "Альянц Арену" в ближайшее трансферное окно.



"Я наслышан о циркулирующих слухах насчет того, что мы бы хотели обменять Давида Алабу на Лероя Сане из "Манчестер Сити".



"В ответ на это я четко заявляю: это сказка братьев Гримм и не имеет ничего общего с реальностью. Я бы хотел прояснить, что это совершенно не вариант для "Баварии" — мы не на базаре", — цитирует Румменигге Daily Mirror.