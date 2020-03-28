"Арсенал" рассматривает Фекира на замену Себальосу

"Арсенал" рассматривает полузащитника "Реал Бетис" Набиля Фекира в качестве возможной замены для Дани Себальоса.

Как известно, этот сезон Себальос проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала", однако у "канониров" нет опции выкупа, а Королевский клуб не настроен прощаться с Дани.



По информации Daily Star, "Арсенал" уже ищет замену 23-летнему испанцу, обратив свой взор на Фекира. Более того, лондонский клуб даже сделал запрос насчет доступности Набиля для трансфера.



Утверждается, что "Арсеналу" была предложена возможность купить Фекира еще прошлым летом, когда Набиль уходил из "Лиона", однако тогда "канониры" от нее отказались.



26-летний француз очень достойно выглядит в этом сезоне, забив семь голов и отдав шесть результативных передач в Ла Лиге, чем и заставил "Арсенал" возобновить интерес.



Добавим, что Фекир едва не перебрался в Премьер-Лигу в 2018 году — тогда его переход в "Ливерпуль" сорвался в самый последний момент.