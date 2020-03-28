Фердинанд снова призывает аннулировать этот сезон

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вновь призвал аннулировать этот сезон Премьер-Лиги.

Ранее на текущей неделе Фердинанд навлек на себя гнев фанатов "Ливерпуля", предложив не проводить оставшиеся матчи и лишить "красных" долгожданного титула.



В отличие от вице-президента "Вест Хэма" Каррен Брэйди, которая взяла свои слова назад насчет признания этого сезона недействительным, Фердинанд продолжает защищать свою точку зрения.



"Такого рода времена, когда ты изолирован дома с ближайшими родственниками, заставляют вспомнить, насколько важны спорт, контакт с людьми, общение".



"Футбол — это всего лишь игра, как бы серьезно мы к ней ни относились. Гораздо важнее, что происходит в обществе. Я очень четко высказался по этому поводу: если у нас нет немедленного решения, тогда этот сезон нужно признать недействительным и в следующем сезоне начать заново".



"Если бы моя команда оказалась в этой ситуации, в первую очередь я бы думал о здоровье людей, а не о своей игре. Думаю, руководители лучше понимают необходимость аннулировать сезон и начать заново".



"Некоторые люди будут расстроены этим, но какое бы решение ты ни принял, всегда найдутся недовольные", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.