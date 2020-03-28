Фердинанд снова призывает аннулировать этот сезон

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вновь призвал аннулировать этот сезон Премьер-Лиги.

Ранее на текущей неделе Фердинанд навлек на себя гнев фанатов "Ливерпуля", предложив не проводить оставшиеся матчи и лишить "красных" долгожданного титула.

В отличие от вице-президента "Вест Хэма" Каррен Брэйди, которая взяла свои слова назад насчет признания этого сезона недействительным, Фердинанд продолжает защищать свою точку зрения.

"Такого рода времена, когда ты изолирован дома с ближайшими родственниками, заставляют вспомнить, насколько важны спорт, контакт с людьми, общение".

"Футбол — это всего лишь игра, как бы серьезно мы к ней ни относились. Гораздо важнее, что происходит в обществе. Я очень четко высказался по этому поводу: если у нас нет немедленного решения, тогда этот сезон нужно признать недействительным и в следующем сезоне начать заново".

"Если бы моя команда оказалась в этой ситуации, в первую очередь я бы думал о здоровье людей, а не о своей игре. Думаю, руководители лучше понимают необходимость аннулировать сезон и начать заново".

"Некоторые люди будут расстроены этим, но какое бы решение ты ни принял, всегда найдутся недовольные", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Премьер-Лига, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 913

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  1. jmk999 28.03.2020 18:14 # jmk999
    закрой рот гавнюк сукин ...

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  2. gary47 28.03.2020 18:01 # gary47
    Тебе же Премьер-Лига ясно сказала - иди, подудоль поросячую висячку!

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  3. electric 28.03.2020 17:58 # electric
    И почему я не удивлён, что вякает опять нигра? Ну ещё ширар к лагерю блеккантов примкнул. Сайбали

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  4. fc-oil 28.03.2020 17:57 # fc-oil
    Этот ниггер знатно подорвал портовых своим обнулением))

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  5. superperez101 28.03.2020 17:47 # superperez101
    слишком дохуя этой обезьяны стало в последнее время
    вы толко посмоттире на это неотягощенное разумом лицо.
    неандерталец ебаный

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  6. vyrentz 28.03.2020 17:46 # vyrentz
    аннулируйте Фердинанда

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  7. b84 28.03.2020 17:42 # b84
    тупорылый скам с нулевым интеллектом

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  8. nefanat10 28.03.2020 17:09 # nefanat10
    Да блэт заёб уже этот утырок, дайте Ливеру их долгожданный трофей. Ска уверен будь на месте Ливера Мю он бы так не звиздел. Никогда как человек не нравился

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  9. slash-lfc 28.03.2020 17:02 # slash-lfc
    Этот далбаёб только и делает, что хайпится на своих высерах

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