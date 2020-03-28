Фердинанд снова призывает аннулировать этот сезон
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вновь призвал аннулировать этот сезон Премьер-Лиги.
Ранее на текущей неделе Фердинанд навлек на себя гнев фанатов "Ливерпуля", предложив не проводить оставшиеся матчи и лишить "красных" долгожданного титула.
В отличие от вице-президента "Вест Хэма" Каррен Брэйди, которая взяла свои слова назад насчет признания этого сезона недействительным, Фердинанд продолжает защищать свою точку зрения.
"Такого рода времена, когда ты изолирован дома с ближайшими родственниками, заставляют вспомнить, насколько важны спорт, контакт с людьми, общение".
"Футбол — это всего лишь игра, как бы серьезно мы к ней ни относились. Гораздо важнее, что происходит в обществе. Я очень четко высказался по этому поводу: если у нас нет немедленного решения, тогда этот сезон нужно признать недействительным и в следующем сезоне начать заново".
"Если бы моя команда оказалась в этой ситуации, в первую очередь я бы думал о здоровье людей, а не о своей игре. Думаю, руководители лучше понимают необходимость аннулировать сезон и начать заново".
"Некоторые люди будут расстроены этим, но какое бы решение ты ни принял, всегда найдутся недовольные", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
28.03.2020 17:00
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закрой рот гавнюк сукин ...
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Тебе же Премьер-Лига ясно сказала - иди, подудоль поросячую висячку!
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И почему я не удивлён, что вякает опять нигра? Ну ещё ширар к лагерю блеккантов примкнул. Сайбали
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Этот ниггер знатно подорвал портовых своим обнулением))
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слишком дохуя этой обезьяны стало в последнее время
вы толко посмоттире на это неотягощенное разумом лицо.
неандерталец ебаный
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аннулируйте Фердинанда
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тупорылый скам с нулевым интеллектом
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Да блэт заёб уже этот утырок, дайте Ливеру их долгожданный трофей. Ска уверен будь на месте Ливера Мю он бы так не звиздел. Никогда как человек не нравился
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Этот далбаёб только и делает, что хайпится на своих высерах
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