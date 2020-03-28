Рэшфорд: "Чувствую себя в 10 раз лучше"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поведал, что его состояние заметно улучшилось за время вынужденной паузы в Премьер-Лиге.

Напомним, в январе Рэшфорд получил двойной стрессовый перелом спины, в связи с чем появились опасения, что Маркус пропустит остаток клубного сезона и Евро-2020.



К счастью для 22-летнего игрока сборной Англии, пандемия коронавируса не остановила его реабилитацию, как остановила английский сезон и заставила УЕФА отложить Евро-2020 на один год.



"Я чувствую себя гораздо лучше. Через пару дней меня ждет углубленное обследование, которое подтвердит мои слова, но если сравнивать с тем, что было две-три недели назад, то теперь я чувствую себя в 10 раз лучше. Теперь мне просто нужно подготовить себя к тому, чтобы вернуться к тренировкам с командой и к матчам".



"Мне гораздо лучше, я гораздо счастливее, чем был месяц назад, так что все выглядит позитивно", — сообщил Рэшфорд Sky Sports.