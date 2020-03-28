У восьми игроков "Вест Хэма" появились симптомы коронавируса

Вест Хэм У восьми игроков первой команды "Вест Хэма" проявились симптомы коронавируса.

Как известно, в данный момент среди игроков Премьер-Лиги есть только два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Это уже оправившийся после инфекции вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои и неназванный игрок "Брайтона".

Однако проблема может гораздо шире из-за того, что не все футболисты прошли тест. К примеру, в "Вест Хэме" приболели сразу восемь игроков.

"Я с облечением сообщаю, что у всех них легкие симптомы, и они вместе со своими семьями в порядке".

"Достаточно одного рукопожатия, чиха или кашля, чтобы подхватить инфекцию, поэтому никому из нас нельзя расслабляться", — пишет вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди в своей колонке в The Sun.

Отметим, что в Премьер-Лиге именно "Вест Хэм" был последним соперником "Арсенала", у главного тренера которого Микеля Артеты был диагностирован коронавирус.


Метки Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 614

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 28.03.2020 15:07 # kos9k
    cпецом заразились, чтобы не продолжать сезон вухаха

    (ответить)

  2. wilegend 28.03.2020 14:29 # wilegend
    казалось бы причем тут лузерпукцы

    (ответить)

  3. blackdreamer 28.03.2020 14:23 # blackdreamer
    а у шлюхи директорши ?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: