У восьми игроков "Вест Хэма" появились симптомы коронавируса
У восьми игроков первой команды "Вест Хэма" проявились симптомы коронавируса.
Как известно, в данный момент среди игроков Премьер-Лиги есть только два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Это уже оправившийся после инфекции вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои и неназванный игрок "Брайтона".
Однако проблема может гораздо шире из-за того, что не все футболисты прошли тест. К примеру, в "Вест Хэме" приболели сразу восемь игроков.
"Я с облечением сообщаю, что у всех них легкие симптомы, и они вместе со своими семьями в порядке".
"Достаточно одного рукопожатия, чиха или кашля, чтобы подхватить инфекцию, поэтому никому из нас нельзя расслабляться", — пишет вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди в своей колонке в The Sun.
Отметим, что в Премьер-Лиге именно "Вест Хэм" был последним соперником "Арсенала", у главного тренера которого Микеля Артеты был диагностирован коронавирус.
28.03.2020 14:00
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cпецом заразились, чтобы не продолжать сезон вухаха
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казалось бы причем тут лузерпукцы
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а у шлюхи директорши ?
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