У восьми игроков "Вест Хэма" появились симптомы коронавируса

У восьми игроков первой команды "Вест Хэма" проявились симптомы коронавируса.

Как известно, в данный момент среди игроков Премьер-Лиги есть только два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Это уже оправившийся после инфекции вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои и неназванный игрок "Брайтона".



Однако проблема может гораздо шире из-за того, что не все футболисты прошли тест. К примеру, в "Вест Хэме" приболели сразу восемь игроков.



"Я с облечением сообщаю, что у всех них легкие симптомы, и они вместе со своими семьями в порядке".



"Достаточно одного рукопожатия, чиха или кашля, чтобы подхватить инфекцию, поэтому никому из нас нельзя расслабляться", — пишет вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди в своей колонке в The Sun.



Отметим, что в Премьер-Лиге именно "Вест Хэм" был последним соперником "Арсенала", у главного тренера которого Микеля Артеты был диагностирован коронавирус.